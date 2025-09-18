"Через чотири дні після початку війни в Україні ФІФА і УЄФА відсторонили Росію. Вже 716 днів триває те, що Amnesty International назвала геноцидом, і все ж Ізраїлю, як і раніше, дозволено брати участь.

Шалена перестрілка у відеоогляді матчу Ізраїль – Італія – 4:5

Чому діють подвійні стандарти? ФІФА і УЄФА повинні відсторонити Ізраїль від участі в турнірі. Клуби по всьому світу повинні відмовитися грати з ізраїльськими командами, чинні гравці по всьому світу повинні відмовитися грати проти ізраїльських команд", – цитує Кантона The Mirror.

Нагадаємо, що Ізраїль вирішив зачистити сектор Газа і проводить в ньому військову операцію.

Італія у вогняному трилері з 9 голами вирвала перемогу над Ізраїлем, Хорватія здолала Чорногорію: відбір до ЧС-2026