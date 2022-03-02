Росіяни не зможуть потішитись з перемог своєї збірної навіть у відеогрі.

Розробник відеігор EA SPORTS прибере збірну Росії та усі клуби країни окупанта з FIFA, повідомляє офіційний акаунт організації у Twitter.

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Причина очевидна, керівництво EA SPORTS обурене зухвалим вторгненням Росії в Україну, тому разом з усім цивілізованим світом розриває будь-які відносини з окупантом.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська під вивіскою "спецоперації" розпочали повномасштабну війну з Україною. Наші воїни вже 7-й день дають гідну відсіч ворогу.

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