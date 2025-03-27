Росію відсторонили від участі у всіх змаганнях під егідою двох організацій. Це рішення було обумовлено не вторгненням в Україну, а тим, що принаймні 12 європейських асоціацій відмовилися грати проти агресора. Наразі все більше лунає розмов про те, щоб повернути Росію на міжнародну арену.

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Видання The Independent зазначає, що під час конгресу УЄФА у Белграді очікується багато розмов про повернення росіян.

"Зараз відбуваються кроки, щоб повернути Росію у футбол. Є високопоставлені функціонери, які би "завтра це зробили". Хоча кажуть, що Росія все ще має значний вплив на гру, частково цей поштовх стосується просто політики. Дехто вважає, що країну взагалі ніколи не можна було викидати. Внутрішній тиск зростає", – наводить видання слова неназваного джерела.

УЄФА та ФІФА також стикаються з набагато більшим зовнішнім тиском з іншого питання, яке обговорюється з урахуванням російського прецеденту. Палестинська асоціація зробила запит щодо відсторонення Ізраїлю. Цю ініціативу підтримала Азійська конфедерація футболу. Утім, УЄФА та ФІФА не поспішає усувати ізраїльтян від змагань.

З іншого боку тиск на обидві організації може бути посилений через президента США Дональда Трампа, якщо він почне вимагати запрошення Росії на чемпіонат світу-2026. Турнір проводить його країна спільно з Канадою та Мексикою.

Футбольні функціонери вважають, що спочатку мають зробити відповідні кроки щодо повернення росіян Міжнародний олімпійський комітет, а потім Міжнародна федерація хокею, створивши основу для повернення агресора у футбольний світ.

Видання також додає, що УЄФА наразі не збирається допускати Росію до змагань поки не буде "належного припинення вогню".

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