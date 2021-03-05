"Найкрасивіший стадіон у Вольфсбурга, але щодо ставлення вболівальників, то однозначно рівних немає фанам Сент-Етьєна. Там неймовірні вболівальники! Ніде таких не бачив. Фанати сиділи як за нашими воротами, так і за Сент-Етьєна. Трибуни заповнилися ще до того, як ми вийшли на розминку. Кричали нам всякі гидоти.

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Які? "Сучий син" і всякі інші провокації. Кричали з акцентом російською, так смішно було. Але ми нормально сприймали, що ще можуть вболівальники кричати?!" – цитує Ковальця Dynamo.kiev.ua. з посиланням на інтерв'ю журналу Футбол.

Нагадаємо, Олександрія у групі з Гентом, Сент-Етьєном і Вольфсбургом посіла останню сходинку, набравши три очки.

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