Команда Єгіше Мелікяна, екстренера Львова і Сталі, вирушила в Литву на матч 4-го туру групового етапу Ліги конференцій проти Жальгіріса не в повному складі. У Вірменії залишились форвард Михайло Коваленко та асистент головного тренера Роман Монарьов – в обох російські паспорти.

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Як повідомляють окупантські "ЗМІ", литовці відмовили їм у візах. Цивілізовані країни не хочуть бачити у себе представників терористів, які вже майже 8 місяців воюють проти України. Саме тому 19 вересня Польща, Латвія, Литва, Естонія та ще кілька країн заборонили в'їзд громадянам РФ у цілях туризму, бізнесу, спорту чи культури. Є певні винятки, але на спортсменів вони не розповсюджуються.

Голова ради директорів Пюніка Артур Согомян бідкається, що клуб звернувся в УЄФА, але видані ним документи не допомогли. Раніше схожа ситуація була з виїздом у Швейцарію на матч з Базелем. Тоді Союз європейських асоціацій посприяв.

Нинішня ситуація ще може повторитись для вірменів наприкінці жовтня, коли ті вирушать на зустріч проти Слована у Словаччину. Ця країна теж ухвалила рішення не впускати на свою територію росіян.

Зауважимо, Михайло Коваленко є уродженцем Санкт-Петербурга, за Пюнік виступає з літа. Роман Монарьов народився у Кропивницькому, але у 2009-му отримав російське громадянство. Фахівець очолював українську Зірку протягом 2016-2018 років.

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