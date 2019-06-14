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Російський олігарх Усманов близький до придбання Мілана

14 червня 23:03 835 Читать на русском
Російський олігарх Усманов близький до придбання Мілана
Алішер Усманов / соцмережі

Мілан має невдовзі перейти в руки російського олігарха Алішера Усманова.

Російський олігарх Алішер Усманов за місяць стане власником Мілана, повідомляє Telelombardia. Переговори тривають на просунутій стадії.

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Раніше одіозний бізнесмен володів 30% акцій лондонського Арсенала, але продав їх американському власнику "канонірів" Стену Кронке.

Мілан за останні 2 роки встиг поміняти двох власників. Спочатку клуб перейшов у руки китайського бізнесмена Йонгхонга Лі, а коли той не впорався, до влади прийшла компанія Elliott Management.

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