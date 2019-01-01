Російський коментатор привітав українців з Новим роком словами "Слава Україні"

Російський коментатор Олексій Андронов привітав українців з Новим роком.

"Окремо, адже все ж на годину пізніше, хочу привітати своїх українських друзів. З Новим роком! Нехай він стане роком миру!

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Для вас 2019-й рік дуже відповідальний, історичний. Обіймаю кожного. Бути добру! Слава Україні", – написав Олексій Андронов на своїй сторінці у Фейсбук.

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Нагадаємо, раніше Андронов ставав на сторону Євгена Хачеріді, який показав щитки з українським прапором після матчу зі Спартаком у Москві.