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Російський клуб випустив найжахливішу форму в історії футболу – від неї можна зійти з розуму

19:49 997 Читать на русском
Російський клуб випустив найжахливішу форму в історії футболу – від неї можна зійти з розуму
Вболівальники Ростова

Під час матчу 4 туру РПЛ між Ростовом і Єнісеєм з'явився уболівальник, який відсвяткував гол улюбленої команди за допомогою звичайного килима.

У клубі надихнулись цією неоднозначною витівкою і випустили четверту ігрову форму на сезон 2018/19 із зображенням килима.

Як оціните такий "витвір мистецтва"?

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