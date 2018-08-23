Російський клуб випустив найжахливішу форму в історії футболу – від неї можна зійти з розуму

Під час матчу 4 туру РПЛ між Ростовом і Єнісеєм з'явився уболівальник, який відсвяткував гол улюбленої команди за допомогою звичайного килима.

У клубі надихнулись цією неоднозначною витівкою і випустили четверту ігрову форму на сезон 2018/19 із зображенням килима.

Як оціните такий "витвір мистецтва"?

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