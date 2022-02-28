Російський футбольний союз виступив з офіційною заявою після того, як збірну країни-загарбниці та її команди послали у напрямі корабля, виключивши з усіх міжнародних турнірів.

"Російський футбольний союз категорично не погоджується з рішенням ФІФА та УЄФА про відсторонення всіх російських команд від участі у міжнародних матчах на невизначений термін.

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Ми вважаємо, що це рішення суперечить нормам та принципам міжнародних змагань, спортивного духу. Воно має очевидний дискримінаційний характер і завдає шкоди величезній кількості спортсменів, тренерів, співробітників клубів та збірних команд, а головне – мільйонам російських та зарубіжних уболівальників, чиї інтереси мають насамперед захищати.

Подібні дії вносять розкол у світове спортивне суспільство, яке завжди дотримувалося принципів рівності, взаємної поваги та незалежності від політики. Ми залишаємо за собою право заперечувати рішення ФІФА та УЄФА відповідно до норм міжнародного спортивного права", – йдеться у заяві на сайті РФС.

Нагадаємо, росіян відсторонили через війну проти України. Відповідно, команда країни-агресорки не гратиме у півфіналі плей-офф ЧС-2022 проти Польщі, а тому не поїде на Мундіаль. Також московський Спартак був виключений з Ліги Європи, а УЄФА розірвав контракт із Газпромом.

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