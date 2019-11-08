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Російський форвард Павлов покинув Чорноморець

14:17 679 Читать на русском
Російський форвард Павлов покинув Чорноморець
Василь Павлов / Фото ФК Чорноморець

Нападник Василь Павлов повертається на батьківщину.

Василь Павлов припинив свої виступи за Чорноморець, про це повідомив сам форвард у instagram.

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"Дякую, Чорноморець! Сьогодні, ми з клубом розірвали контракт", – написав футболіст.

Гравець приєднався до одеського клубу в лютому. Варто відзначити, що Василь став першим росіянином в УПЛ за останні 5 років. В поточному сезоні Першої ліги Павлов провів 9 матчів, в яких відзначився трьома голами.

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Спасибо, Черноморец! Сегодня, мы с клубом расторгли контракт. ️ Я горжусь, что был частью этой команды, этого большого клуба! Вместе мы пережили много ярких моментов, хороших и плохих, но я всегда старался честно выполнять свою работу, играть с душой и отдаваться на 100%! Желаю Черноморцу только успехов и процветания ———— Болельщикам отдельное Спасибо за приём, мне нравилось здесь играть️ ———— #черноморец #черноморецодесса #фкчерноморец #одесса #одессамама #футбол

Публикация от Vasiliy Pavlov (@vasyavasya63)

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Перша ліга Василь Павлов Василь Павлов Чорноморець Чорноморець
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