Російський форвард Павлов покинув Чорноморець

Нападник Василь Павлов повертається на батьківщину.

Василь Павлов припинив свої виступи за Чорноморець, про це повідомив сам форвард у instagram.

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"Дякую, Чорноморець! Сьогодні, ми з клубом розірвали контракт", – написав футболіст.

Гравець приєднався до одеського клубу в лютому. Варто відзначити, що Василь став першим росіянином в УПЛ за останні 5 років. В поточному сезоні Першої ліги Павлов провів 9 матчів, в яких відзначився трьома голами.

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