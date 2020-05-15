Російський бізнесмен кинув українського футболіста, коли дізнався його національність – врятував Маркевич

Форвард Євген Бохашвілі пригадав неприємну історію з латвійською Ригою та її власником Сергієм Ломакіним.

"Я в Рух перейшов, коли була не зовсім вдала смуга. Поїхав в Латвію, і було у мене дуже велике невезіння. Пройшов перегляд в Ризі, і мені вже сказали, що будуть підписувати, але я зіткнувся з такими речами, коли нічого не залежить від футболіста. Виявилося, що президент клубу (Ригою володіє російський бізнесмен Сергій Ломакін – прим.) не зовсім позитивно ставиться до українців, а він думав, що я грузин. У мене ж прізвище Бохашвілі.

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Коли пройшов перегляд і вони погодилися підписувати, то подзвонив агент і сказав, що клуб почав давати задню. Я не міг зрозуміти чому, адже добре зіграв в товариських матчах, показав себе. Тренер сказав, що влаштовував його. Тоді збори повинні були бути в Дубаї, і в мене вже взяли паспорт, щоб оформляти візу, але в останній момент мене кинули. Мене це дуже сильно зачепило. Я туди поїхав після травми, і ось так вийшло.

Тоді мені подзвонив Григорій Петрович Козловський, розповів про Рух і плани. Я тоді про клуб нічого не знав, і Маркевич мені допоміг розібратися. І це був момент, коли я зрозумів, що зарплата не має найбільшого значення", – сказав Бохашвілі в інтерв'ю Football.ua.

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