Російський арбітр вдарив гравця в обличчя під час матчу – партнери заступились за одноклубника

Російські спаринги настільки брутальні, що не витримують навіть судді.

Московський Сахалінець проводив товариський матч проти Легіона з Махачкали (1:1), але одному з арбітрів не вистачило емоцій на полі.

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Лайнсмен під час словесної перепалки з гравцем столичного клубу вдарив футболіста в обличчя. З'ясувати стосунки з рефері одразу підбігли партнери потерпілого, але конфлікт вдалось залагодити.

За інформацією джерела, лайнсмен протягом усього поєдинку провокував свою майбутню "жертву".

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