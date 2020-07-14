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Російський арбітр вдарив гравця в обличчя під час матчу – партнери заступились за одноклубника

15:36 - Читать на русском
Російський арбітр вдарив гравця в обличчя під час матчу – партнери заступились за одноклубника
Фото ФК Сахалінець

Російські спаринги настільки брутальні, що не витримують навіть судді.

Московський Сахалінець проводив товариський матч проти Легіона з Махачкали (1:1), але одному з арбітрів не вистачило емоцій на полі.

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Лайнсмен під час словесної перепалки з гравцем столичного клубу вдарив футболіста в обличчя. З'ясувати стосунки з рефері одразу підбігли партнери потерпілого, але конфлікт вдалось залагодити.

За інформацією джерела, лайнсмен протягом усього поєдинку провокував свою майбутню "жертву".

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Судья ударил игрока по лицу во время матча «Легион» — «Сахалинец» Во время товарищеского матча между «Легион-Динамо», играющим в ПФЛ, и «Сахалинцем» (тот самый новый московский клуб, созданный известным блогером Михаилом Литвиным) боковой арбитр ударил в лицо игрока «Сахалинца». Как сообщил сам Литвин в своём инстаграме, судья по ходу игры неоднократно провоцировал игрока его команды, после чего завязалась потасовка. Кстати, это тот самый судья, который сидел в телефоне прямо во время игры, пока парни вовсю рубились на поле Матч завершился вничью — 1:1. Источник: Metaratings

Допис, поширений Второй Дивизион (@2liga__)

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