Віце-президент Маріуполя Андрій Санін повідомив, що журналісти з країни-окупанта намагаються рознюхати інформацію про жінку, яка, за їхньою версією, причетна до вбивства доньки російського пропагандиста Олександра Дугіна.

– Російські ЗМІ наполегливо розганяють тему про те, що машину дочки пропагандиста Дугіна підірвала українка Наталя Шабан, яка колись буцімто працювала у Маріуполі. Що можете сказати з цього приводу?

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– В останні дні до мене намагаються прорватися представники руснявих ЗМІ. Я їх всіх посилаю слідом за їхнім кораблем. Є офіційна позиція української влади щодо цього, треба її дотримуватися. Не будемо підігравати черговому маренню фашистської пропаганди, – зазначив Санін у інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, вночі з 20 на 21 серпня донька "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна Дар'я загинула через вибух її автівки. Росіяни дуже швидко "знайшли" винних, звинувативши українку Наталю Шабан, яка свого часу працювала в Маріуполі. Додамо, що Дар'я так само поширювала фейки про Україну, підтримуючи ненависть росіян до нашого народу.

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