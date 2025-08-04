У сонячному серці західного Кіпру, де хвилі Середземного моря лагідно омивають береги, лежить Пафос – місто, чиї корені сягають ще неоліту. У його околицях, серед скель Куклії, згідно з легендою, з морської піни вийшла Афродіта, богиня кохання і краси. Тут мікенці вже у XII столітті до нашої ери звели на її честь величний храм, а пізніше місто стало головним центром її культу у всьому античному світі.

Однак сьогодні ми вирушаємо в мандрівку не до античних храмів, а на футбольне поле сучасного Пафоса. Цей клуб – нове явище в історії кіпрського футболу. Він з’явився лише у 2014 році внаслідок злиття АЕК Куклія та АЕП. Утім, сам АЕП був теж дітищем компромісу – об'єднанням клубів АПОП і Евагорас. У 2017-му Пафос опинився під крилом російських бізнесменів Романа Дубова та Сєргєя Ломакіна.

Свої сторінки в історії Пафоса залишили й українці: три роки кольори команди захищав воротар Артур Рудько, який перебрався на острів із київського Динамо, а трохи пізніше до складу долучався і вінгер Орест Кузик.

Український слід є і на тренерському містку – у 2020 році тренерський штурвал Пафоса ненадовго опинився в руках Дмитра Михайленка. Українець пробув головним наставником трохи більше трьох місяців, після чого очолив молодіжну команду U-19. Згодом Михайленко спробував себе ще в одному європейському клубі, а вже після цього повернувся до роботи на батьківщині – у структурі збірних України різних вікових категорій, де й розпочав новий етап тренерської кар’єри.

Нині ж команду очолює Хуан Карлос Карседо – людина з багатим досвідом асистента на топ-рівні. Іспанець роками працював поруч із Унаї Емері у Валенсії, ПСЖ, Арсеналі, а також у московському Спартаку. У 2023 році він очолив Пафос, і з того часу команда демонструє стрімкий прогрес.

Уже в дебютному сезоні під керівництвом Карседо Пафос уперше в історії пробився до групового раунду Ліги конференцій і став однією з найкращих команд турніру – 12-те місце серед 36 учасників дало право зіграти в плей-офф. Там кіпріоти здолали Омонію, але зупинилися в 1/8 фіналу, поступившись шведському Юргордену.

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А цього року клуб святкував своє перше чемпіонство й стартував у Лізі чемпіонів із другого кваліфікаційного раунду. Протистояння з Маккабі Тель-Авів видалося напруженим: нічия 1:1 у першій грі, а в матчі-відповіді Пафос здобув мінімальну перемогу 1:0, яка й відкрила йому шлях до зустрічі з київським Динамо.

На киян чекає далеко не такий і безславний суперник, якщо поглянути на Пафос крізь призму сучасних реалій. Загальна вартість кіпрського колективу становить 20,55 млн євро. У Динамо гравця з таким цінником немає – навіть найдорожчий футболіст команди Владислав Ванат не дотягує до цієї позначки, адже Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро. Щоправда, саме 20 мільйонів, за чутками, хоче отримати Динамо у разі потенційного продажу Владислава.

Серед усього складу Пафоса, а це 25 гравців, легіонерами є 22 виконавці. Співвідношення вражає! Особливо, якщо порівнювати з київським Динамо, де іноземців у заявці – лічені одиниці, а ставка зроблена на аборигенів.

Найціннішим гравцем суперників "біло-синіх" є португалець Пепе. Він приєднався до команди минулого літа, перейшовши з Олімпіакоса – саме в той період до грецького клубу переїхав форвард збірної України Роман Яремчук. Втім, в Олімпіакосі Пепе грав мало, більшість часу провівши в орендах, перш ніж опинитися у складі чинного чемпіона Кіпру.

Окрім власників, у складі команди також не обійшлося без російського сліду. У Пафосі виступає Нікіта Дубов, який має подвійне громадянство – російське та британське. Свою футбольну кар’єру він розпочинав в академії Уотфорда U-18, але у 2019 році перебрався до Пафоса в статусі вільного агента. Погравши трохи більше сезону, Дубов почав курсувати по орендах різними кіпрськими клубами. Згодом він опинився в Акрітасі Хлор, куди знову перейшов, як вільний агент, однак і звідти повернувся до Пафоса – і знову оренда. У його біографії немає жодного болотного клубу.

Кіпрський колектив провів доволі активну кампанію на літньому трансферному ринку – чого, як ми знаємо, практично не робило Динамо. У плані продажів Пафос не особливо заробив: більшість гравців покинули клуб у статусі вільних агентів, або ж пішли у оренди. Єдиним винятком став трансфер хорвата Івіци Івушіча до Хайдука, який приніс кіпріотам 800 тисяч євро.

Цього літа з Пафоса пішов і капітан команди – 33-річний Жайро. Приєднавшись до клубу влітку 2021 року, за чотири сезони він встиг стати справжнім лідером колективу. У статусі вільного агента Жайро перейшов до малайзійського Джохор ДТ. Велика втрата, бо минулого сезону він провів за Пафос 60 матчів, забив 14 голів і віддав 10 результативних передач, тож про його лідерські якості можна говорити без перебільшення.

Відхід Жайро, безперечно, залишив слід у команді. Хоча перші два матчі сезону Пафос провів успішно навіть без свого капітана, зустріч із досвідченим Динамо може виявитися дещо складнішою через відсутність харизми та позитивного впливу екс-лідера.

Придбання виявилися куди цікавішими. Найдорожчим підписанням став бразилець Жажа (на фото – у центрі), 24-річного лівого вінгера викупили за 1 мільйон євро після річної оренди з Атлетіко Паранаенсе. У новому сезоні він уже встиг відзначитися в Лізі чемпіонів: у першому матчі проти Маккабі Тель-Авів отримав лише 12 хвилин, а от у матчі-відповіді вийшов у стартовому складі, провів на полі 64 хвилини і ще в першому таймі забив єдиний м’яч, який і приніс Пафосу перемогу та путівку до наступного раунду кваліфікації.

Окрім Жажі, Пафос підписав ще трьох бразильців – Андерсона Сілву, Педро та Давіда Луїса. І саме на останньому варто зупинитись детальніше. Клуб оголосив про його підписання лише вчора, третього серпня. Перед переходом до Пафоса знаменитий захисник достроково розірвав контракт із бразильською Форталезою, за яку встиг провести лише 17 матчів. Після травми він вибув зі складу, а останній раз виходив на поле ще 12 червня – у поєдинку проти Сантоса.

Для Луїса це – повернення до європейського футболу після чотирьох років мовчання на великих аренах. У минулому він виблискував у складах Бенфіки, Челсі, ПСЖ та Арсенала, піднімав над головою трофей Ліги чемпіонів (2012) і двічі тріумфував у Лізі Європи (2013, 2019). Однак у матчах із Динамо ми його на полі не побачимо – Луїс усе ще продовжує відновлення після травми стегна.

Щодо самого протистояння, то цього разу "біло-сині" розпочнуть вдома – навідміну від попереднього раунду з мальтійським Хамруном, де стартували на виїзді. Матч відбудеться у польському Любліні, на стадіоні Арена Люблін, який став тимчасовою домівкою Динамо через неможливість проводити міжнародні зустрічі в Україні під час війни.

Щоправда, назвати фактор "домашнього поля" перевагою українців – складно. До всього, кияни лише другого серпня провели виснажливий матч проти Вереса в УПЛ – одразу після двобою з Хамруном. У той час як Пафос не лише не має матчів національного чемпіонату перед протистояннями з Динамо (першість Кіпру стартує 23 серпня), а й отримав комфортну паузу між обома поєдинками.

І навіть перед матчем-відповіддю на Кіпрі розклади подібні: Пафос матиме повний фокус на ЛЧ, тоді як підопічні Шовковського змушені повернутися в Україну на матч із Рухом, а вже потім вирушити в гості.

Зважаючи на те, що Пафос – дебютант у Лізі чемпіонів, а Динамо має багатий досвід у єврокубках, кияни можуть сподіватися на перевагу завдяки статусу й класу. Втім, як відомо, новачкам щастить. До слова, це буде перша в історії офіційна зустріч між Динамо та Пафосом. Але ви це знали, мабуть, і без нас.

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