Відтепер на MEGOGO неможливо буде переглянути фільми російського виробництва.

MEGOGO - один з найбільших футбольних трансляторів в Україні / фото з відкритих джерел

"Російські фільми – ідіть на**й! Наразі всі російські фільми видалено з нашого сервісу. Слава Україні. Слава ЗСУ", – йдеться у дописі на офіційній сторінці MEGOGO.

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Додамо, що медіасервіс працює по всій Україні та є одним з головних футбольних трансляторів, показуючи матчі чемпіонатів Італії, Іспанії, Німеччини та Франції, а також поєдинки Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

Весь цивілізований світ продовжує підтримувати Україну на фоні російського вторгнення. Наші хлопці гідно здійснюють супротив та знищують сили ворога вже 5-й день.

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