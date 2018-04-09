Російські фанати готуються "почати пекло" для англійців на ЧС-2018 – аргентинці теж співпрацюють

Англійським вболівальникам загрожує смертельна небезпека на чемпіонаті світу в Росії, пише Express.

Російські хулігани збираються організувати напад на англійських вболівальників під час Мундіалю. І допомогти їм у цьому повинні аргентинські фанати. За інформацією британського видання, хулігани вже провели між собою онлайн-конференції, щоб створити союз на час ЧС-2018.

Більше того, певна група з російських фанатів відправилася в Аргентину для узгодження деталей.

Також Express пише про десятки груп у соціальних мережах, які створюють російські хулігани. Там вони повідомляють про початок операції "Мундіаль".

ЧС-2018: Збірна Англії бойкотуватиме турнір лише за однієї умови

Хулігани готуються до насильства на вулицях Росії та інформують про свою готовність до того, щоб "почати пекло" для британців на час ЧС-2018. "Без крові не обійдеться", – запевняють вони.

Через загрозу насильства, яке вже було у Марселі на Євро-2016, англійські фанати відмовляються від ідеї поїхати у Росію на найбільше футбольне свято. Принаймні, за останні місяці кількість англійських фанатів, які збираються поїхати на ЧС-2018, зменшилась вдвічі (зараз це 10 тисяч вболівальників).

В свою чергу відомства у Росії запевняють, що тримають фанатські рухи під контролем. За їхніми словами, їм вдалось приборкати хуліганський рух напередодні чемпіонату світу.

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Напередодні з'явилась інформація, що Англія, Японія, Польща та Австралія можуть бойкотувати чемпіонат світу в Росії. Причина: в англійському містечку Солсбері був отруєний колишній російський подвійний агент (був завербований британцями у 90-х) Сергій Скрипаль разом з його дочкою Юлією.

Однак Федерація футболу Польщі категорично заперечила можливість бойкоту турніру. Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов також пояснив, чому його команда обов'язково поїде влітку грати на полях Росії.

А колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер запевнив, що ЧС-2018 у Росії відбудеться, і цей турнір вже ніхто не скасує. Таким чином, доречно говорити лише про бойкот політиків, а не футболістів.

Чемпіонат світу в Росії відбудеться у 11 містах з 14 червня по 15 липня 2018 року.