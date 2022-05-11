"Спілкуюсь в Росії лише з батьками, але ми теми війни намагаємося не торкатися, бо я знаю, якщо почну розповідати всю правду, у них може статися серцевий напад. Дякувати Богу, у мене батьки розумні і мало дивляться телевізор, але їм теж важко.

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Батьки у мене старенькі, в основному я цікавлюся їхнім здоров'ям і як правильно розсадити деякі рослини. Більше ні з ким з Росії не спілкуюся, не бачу сенсу битися головою об стіну. Цій країні не допоможе навіть спецоперація з дезомбіфікації. З ними ж не можливо розмовляти. Вони не мають власної думки. Їм сказали, що це правильно, і вони з усім погоджуються.



Після 2014 року я перестав їздити в Росію, батьки приїжджали до мене в Україну. Найсумніше у цій ситуації, що я можу більше не побачити батьків. Ми можемо зустрітися лише за кордоном. Забрати їх? Я запропоную, але, гадаю, вони вже не захочуть. Свого часу я хотів зробити мамі посвідку на проживання, але вдарив COVID-19, і в нас все затихло.

Пропаганда в Росії почалася ще 20 років тому. Думаю, все населення Московії вітає це неподобство. Звичайно, винен Путін. Але люди, які вірять, що йдуть "звільняти", настільки зомбовані, що немає слів. Навіть якщо Путіна не стане, вони все одно будуть такими. Навіщо когось звільняти? Якщо хтось не хоче жити в Донецьку та Луганську, нехай переїжджає до Росії, але ніхто не хоче туди їхати.

Думаю, Росія або відступить і закриється 50-метровим парканом від усього світу, або поженуть її до Уральських гір. Якщо дати слабину в Україні, то ця людина із запаленим мозком піде далі.

Я живу в Україні з 1999 року і мені жодна людина не дорікнула за те, що я розмовляю російською. Я чудово знаю українську мову, але говорю нею не чисто і не хочу її перекручувати. Державна мова має бути українською, і всі документи я заповнюю без проблем українською мовою. Я ніколи не відчував утиску через мову: ні у Львові, ні в Івано-Франківську, ні в Ужгороді", – сказав Яшкін в інтерв'ю FanDay.

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