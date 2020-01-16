Росіянку арештували за фейкові звинувачення у зґвалтуванні Тео Ернандесом

Мотиви красуні невідомі, але схоже, вона вже шкодує про наклеп.

В Іспанії затримали російську модель Луїзу Кремльову через наклеп на захисника Мілана Тео Ернандеса, який нібито зґвалтував дівчину, повідомляє Diario Sur.

Манчестер Сіті організував пікантну різдвяну вечірку – гравці розважались в компанії гарячих Instagram-моделей

Події відбувались у 2017-му, коли Тео ще виступав за Атлетіко. Луїза провела ніч з футболістом, а потім написала заяву у поліцію, що захисник згвалтував її. Суд не знайшов доказів злочину і віддав наказ затримати дівчину за неправдиві звинувачення.

Нагадаємо, у 2017 році Ернандес перейшов у Реал, а минулого літа став гравцем Мілана.

Форвард Шеффілд Юнайтед похуліганив на матчі Чемпіоншипу: відома порнозірка вирішила пофліртувати з бунтівником – 18+