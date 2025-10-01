Воротар Буде-Глімт Нікіта Хайкін роздумує над тим, за яку збірну йому виступати.

Перед початком кваліфікаційного етапу ЧС-2026 у збірній Ізраїлю розглядали можливість виклику голкіпера Буде-Глімт, але в підсумку зупинилися на кандидатурах Даніеля Переца та Омрі Глазера. Однак тепер ізраїльтяни знову вивчають можливість запрошення Хайкіна, оскільки Перец і Глазер майже не отримують ігрової практики в своїх клубах – Гамбурзі та Црвені Звезді. Про це інформує Walla.

Відзначається, що переконати Нікіту буде складно – він хоче отримати громадянство Норвегії і вважає себе кандидатом на виклик до збірної цієї країни.

Російський воротар має паспорти Ізраїлю та Великої Британії.

