"Прояв слабкості": росіянин відмовляється покидати ПСЖ – лише дві умови змусять його передумати
Голкіпер ПСЖ Матвій Сафонов хоче залишитися у Франції, щоб конкурувати з Люка Шевальє.
ПСЖ мав позбутися Матвія Сафонова через трансфер Ілля Забарного, але росіянин відхилив всі пропозиції щодо відходу чи оренди.
"Почувається спокійним": авторитетне видання Франції розкрило майбутнє росіянина після трансферу Забарного в ПСЖ
Російський воротар хоче залишитися в паризькому клубі та боротися за роль першого номера, повідомляє L'Equipe. Він розгляне можливість відходу тільки за двох умов: якщо ПСЖ попросить його про це, а великий європейський клуб захоче зробити його основним голкіпером.
Зазначається, що Сафонов розцінив би добровільний відхід з ПСЖ після одного сезону як "прояв слабкості".
Росіянин приєднався до ПСЖ у 2024 році за 20 мільйонів євро з Краснодара. У складі парижан він провів 17 матчів у всіх турнірах і пропустив 13 голів.