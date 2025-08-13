Голкіпер ПСЖ Матвій Сафонов хоче залишитися у Франції, щоб конкурувати з Люка Шевальє.

ПСЖ мав позбутися Матвія Сафонова через трансфер Ілля Забарного, але росіянин відхилив всі пропозиції щодо відходу чи оренди.

"Почувається спокійним": авторитетне видання Франції розкрило майбутнє росіянина після трансферу Забарного в ПСЖ

Російський воротар хоче залишитися в паризькому клубі та боротися за роль першого номера, повідомляє L'Equipe. Він розгляне можливість відходу тільки за двох умов: якщо ПСЖ попросить його про це, а великий європейський клуб захоче зробити його основним голкіпером.

Зазначається, що Сафонов розцінив би добровільний відхід з ПСЖ після одного сезону як "прояв слабкості".

Росіянин приєднався до ПСЖ у 2024 році за 20 мільйонів євро з Краснодара. У складі парижан він провів 17 матчів у всіх турнірах і пропустив 13 голів.

