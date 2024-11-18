Влітку цього року головним тренером "яструбів" став росіянин Станіслав Черчесов. Його дебют припав на груповий етап Ліги націй, який завершився тотальним фіаско.

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Збірна Казахстану завершила групу В3 на останній сходинці з одним очком і різницею голів 0:15. Тепер у резюме 61-річного Черчесова низка антирекордів. За 6 років існування Ліги націй жодна збірна дивізіону В не завершувала груповий етап з настільки поганою різницею. "Безгольові" команди взагалі були лише в найгіршому дивізіоні D, а топ-3 такого провалу раніше собі не дозволяли.

Казахстан напряму вилетів у третій дивізіон і тепер повинен думати, чи варто залишати Черчесова керманичем. Контракт розрахований на 2 роки, а за його достроковий розрив треба платити мільйон євро.

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