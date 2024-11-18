Росіянин став автором історичної ганьби в Лізі націй – такого не було за всі 6 років існування турніру
Казахастан тепер повинен серйозно шкодувати про запрошення "болотного" фахівця на тренерський місток.
Влітку цього року головним тренером "яструбів" став росіянин Станіслав Черчесов. Його дебют припав на груповий етап Ліги націй, який завершився тотальним фіаско.
Трубіна назвав росіянином один з найбільших ЗМІ Португалії – ганьба дня
Збірна Казахстану завершила групу В3 на останній сходинці з одним очком і різницею голів 0:15. Тепер у резюме 61-річного Черчесова низка антирекордів. За 6 років існування Ліги націй жодна збірна дивізіону В не завершувала груповий етап з настільки поганою різницею. "Безгольові" команди взагалі були лише в найгіршому дивізіоні D, а топ-3 такого провалу раніше собі не дозволяли.
Казахстан напряму вилетів у третій дивізіон і тепер повинен думати, чи варто залишати Черчесова керманичем. Контракт розрахований на 2 роки, а за його достроковий розрив треба платити мільйон євро.
Австрія драматично втратила перемогу і відправляється в стики, хет-трик Холанда допоміг Норвегії підвищитися у класі