"Це вже третя війна в моєму житті, і я сподіваюся, що остання! Я пам'ятаю балканську, мені було років 8-9, коли вона почалася. Потім 2014 рік, тому що саме тоді росіяни напали на Україну. Це почалось не зараз, це почалося тоді. Ми тоді втратили наш стадіон Донбас Арену, наш готель, наш тренувальний центр. Довелося блукати країною.

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У нас забрали будинок, а коли ми оселилися в іншому місці, знову почалася війна. Але вони нас не переможуть. Так само як і Україну. Україна та Шахтар мають величезне бажання вижити. І вони виживуть! У будь-якому разі ви, напевно, чули, що ми вийшли до групового етапу Ліги чемпіонів.

Ми заслужили на це більше, ніж вони. Вони грають у чемпіонаті, у них є люди на трибунах. А українцям на голови падають бомби. Як клуби ми безхатченки, ми не граємо у своїй лізі. Щодо росіян... Вони зможуть дивитися Лігу чемпіонів по телевізору або в мережі. За умови, що вони матимуть доступ до Інтернету. Наприклад, вони зможуть дивитись матчі Шахтаря", – заявив Срна в інтерв'ю SportoweFakty.

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