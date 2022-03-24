Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про боротьбу проти російської пропаганди під час спортивних трансляцій.

"Однозначно підтримую виключення російських клубів і збірної від єврокубків! Ми підтримуємо відсторонення Росії звідки тільки можна. Так не можна поводитися в цивілізованому світі.

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Зі свого боку, УПЛ звернулась до організації Європейських Ліг, членом якої ми є, щоб вони виключили Росію зі свого складу. Ми вдячні, що вони підтримали наше звернення.

Крім того, ми направили листа до УЄФА, щоб вони заборонили трансляцію матчів під своєю егідою на території Росії, оскільки росіяни змінюють картинку і всіляко замальовують у трансляціях банери та жести на підтримку України", – заявив Дикий у коментарі FanDay.

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