"В цьому сезоні ми мали проблеми в УПЛ, але загалом наша інфраструктура була одна з найбільш розвинутих в країні. Ми мали амбіції побудувати команду під Лігу Європи. За останні 4 роки ми двічі грали у кваліфікації, відчувалося, що ми на порозі чогось особливого.

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В нас були одні з найкращих умов для підготовки, нове гібридне поле. Стадіон перебував у хорошому стані, там планувалася масштабна реконструкція до 2025 року. Також ми мали три тренувальні поля поблизу Азовського моря. Молоді футболісти академії мали змогу займатися на штучному газоні, наші об’єкти постійно розвивалися. Тепер все це, ймовірно, буде зруйновано.

Минулого тижня один з моїх колег відвідав нашу інфраструктуру вперше з моменту російського вторгнення. Її годі впізнати. Вікна клубного офісу вибиті, двері зламані, всюди розкидані уламки. Ще гірша ситуація на нашій критій арені. Щодо стадіону ми навіть не знаємо точно. Місцеві жителі не можуть вільно пересуватися по Маріуполю, не проходячи повз російські блокпости. Ніхто з наших співробітників не зміг дістатися стадіону. Ходять чутки, що він постраждав від авіаударів, тому ми можемо лише сподіватися на краще. Доведеться все перебудовувати – наш клуб, символ нашого міста, буде створений з нуля", – цитує Саніна The Guardian.

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