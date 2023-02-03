"Ми, олімпійські чемпіони й громадяни багатостраждальної України, яка зараз платить величезну ціну за право зберегти незалежність і власну ідентичність, категорично засуджуємо ідею допуску до участі в Олімпіаді-2024 спортсменів із росії. Відповідна пропозиція була озвучена Міжнародним олімпійським комітетом 25 січня, і з того часу вже чимало спортсменів та керівників різних держав підтримали чітку позицію України в цьому питанні.

Росіянам дозволяють грати міжнародні спаринги – УАФ надіслала скаргу УЄФА і "гостинним" туркам

Звертаємо вашу увагу на те, що світова спільнота з перших днів повномасштабного вторгнення взяла рішучий курс на ізоляцію росії та її громадян, які відкрито й публічно не засудили військову агресію проти України. ФІФА та УЄФА ще в лютому 2022 року відсторонили всі російські команди від усіх змагань, які проходять під егідою організацій, пізніше пролонгувавши це рішення й на сезон-2022/2023 до подальшого інформування.

Маємо також наголосити на тому факті, що жодна російська спортивна федерація публічно не засудила військову агресію проти України. Тим самим вони лише підтвердили свою мовчазну підтримку злочинів російської армії в Україні.

МОК справді має намір допустити до престижних змагань тих, хто підтримує вбивства невинних людей? Якщо це станеться, то стане величезним репутаційним ударом і ганьбою всього олімпійського руху", – прес-служба УАФ цитує листа Михайличенка, Чередника і Яровенка на адресу президента МОК Томаса Баха.

"Господи, краще вже загинути, ніж далі мерзнути": ультрас Шахтаря – від махачу до війни, "Бєркут-Бєркут" і нікчеми з РФ