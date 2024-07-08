Партизан зі своїми московськими "братами" / Фото зі соцмереж

Сербський гранд продовжив свою участь у так званому "Братському кубку", який росіяни провели в Москві.

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Партизан безхребетно поступився ЦСКА 0:3, але це була далеко не найбільша ганьба. На трибунах розгорнули плакат, від якого може знудити: "Росіяни і серби – браття навіки. Одні кольори, одна віра, одна кров".

Нагадаємо, саме Партизан стане першим суперником Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший поєдинок відбудеться вже 23 липня, а матч-відповідь – 30-го.

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