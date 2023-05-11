"Дякую за надану мені можливість говорити і говорити про Україну. Ситуація не змінилася. Війна триває, і день за днем гинуть люди, гинуть діти. Це дійсно складно, але я пишаюся, дійсно дуже пишаюся своєю країною і своїм народом. Я пишаюся армією і тим, як вона бореться і захищає мою країну. Як Україна бореться за демократію.

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Я чітко виклав свою позицію з самого початку війни. Жоден російський чи білоруський спортсмен не повинен брати участь у жодних спортивних змаганнях, чи то олімпійських, чи то ні, – ніде у світі, поки не закінчиться війна. Чому? Тому що це принцип. Чому це принцип для мене, а не для всіх? Поки ми з вами розмовляємо, вони вбивають моїх співвітчизників, вбивають дітей. Ми боремося за своє виживання, за те, щоб зберегти ім'я України, свою ідентичність і свою мову", – цитує Шевченка L'Équipe.

Раніше УЄФА ухвалив рішення про допуск збірної Білорусі до відбору на Євро-2024, а Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував ухвалити рішення, згідно з яким російські та білоруські спортсмени мають брати участь у міжнародних змаганнях індивідуально під нейтральним прапором.

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