11 вересня в Тирані відбулося засідання виконкому УЄФА, де вкотре порушили питання майбутнього російського футболу. Попри повномасштабну війну проти України, у Європі все ще знаходяться союзники країни-терориста, які намагаються повернути її клуби та збірні на міжнародну арену.

Екс-зірка Манчестер Юнайтед зіграв перший матч на Росії та нарвався на грубу заяву Соловйова: "Покидьки з усього світу"

Як зазначає російське видання sport24.ru, обговорювали навіть фінансування РПЛ і Кубка Росії, але визнали дискусію передчасною. Остаточні рішення перенесли на Конгрес УЄФА, що відбудеться 12 лютого 2026 року в Брюсселі. Саме там визначать, чи зможуть російські клуби повернутися в єврокубки та чи допустять до турнірів їхні молодіжні й жіночі збірні.

За часткове пом’якшення обмежень виступили Скандинавія – Швеція, Норвегія та Фінляндія, які виступають за повернення жіночих і молодіжних команд. Деякі країни Південної Європи, як-от Італія, Іспанія чи Португалія, заявили про готовність "обговорювати" тему за згоди УЄФА. Відверто "за" повне повернення виступили Балкани та країни-сателіти Кремля – Сербія, Болгарія, Угорщина, Казахстан, Азербайджан.

Проти – Україна, Польща, країни Балтії, Німеччина, Франція, Англія, Нідерланди, Бельгія, Данія. У кулуарах навіть звучала ідея виключення Росії з УЄФА та переведення її до Азії – там, де їй і місце.

Окремо обговорювали таблицю коефіцієнтів. Москва мріє повернути собі місце в топ-10, хоча після трьох років вигнання перебуває лише на 30-й позиції. Більшість країн переконані: максимум, на що може розраховувати країна-агресор, – це старт із низів, не вище 20-го місця.

Вирішальний момент настане в Брюсселі у лютому 2026-го. Але українська позиція незмінна: поки триває війна, а ракети летять по наших містах, у збірної боліт і клубів країни-терориста не може бути жодного шансу повернутися на європейську сцену.

Зашквар року: росіяни взяли участь на чемпіонаті світу з копання могил – почесне останнє місце і перемога їхніх друзів