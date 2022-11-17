Збірна країни-терориста не зуміла впоратися зі скромним суперником – збірною Таджикистану (0:0). Більше того, за весь матч команда Валєрія Карпіна змогла завдати по воротах суперника лише 3 удари в площину. Такою ж кількістю ударів по воротах суперника відповів Таджикистан.

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Нагадаємо, що збірна Росії мала зіграти контрольний матч з національною командою Боснії та Герцеговини, але після критики громадськості боснійська федерація скасувала зустріч. Рашистській збірній не залишалося нічого іншого, як шукати нового суперника для контрольної зустрічі. Зіграти із представниками терористів погодилася лише збірна Таджикистану.

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