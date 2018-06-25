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Росія зазнала однієї з найганебніших поразок в статусі господаря ЧС

21:33 1013 Читать на русском
Росія зазнала однієї з найганебніших поразок в статусі господаря ЧС
Гол Кавані у ворота Росії / Getty Images

Збірна Росії в статусі господаря чемпіонату світу зазнала однієї з найрозгромніших поразок в історії чемпіонатів світу.

Збірна Росії поступилась Уругваю в матчі 3 туру групового етапу ЧС-2018 з рахунком 0:3.

Таким чином, росіяни стали господарем, який зазнав однієї з найганебніших поразок в історії турніру.

Уругвай – Росія – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Луїс Суарес був визнаний найкращим гравцем цього поєдинку.

Уругвай набрав максимум очок і посів 1 сходинку в групі А. Росія вийшла в 1/8 фіналу з 2 місця.

ЧС-2018 3 тур

Уругвай - Росія: Понеділок 25 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
3 : 0
Росія
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ЧС 2018 Уругвай - Росія Росія Росія
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:
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хв
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