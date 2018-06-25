Росія зазнала однієї з найганебніших поразок в статусі господаря ЧС

Збірна Росії в статусі господаря чемпіонату світу зазнала однієї з найрозгромніших поразок в історії чемпіонатів світу.

Збірна Росії поступилась Уругваю в матчі 3 туру групового етапу ЧС-2018 з рахунком 0:3.

Таким чином, росіяни стали господарем, який зазнав однієї з найганебніших поразок в історії турніру.

Уругвай – Росія – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Луїс Суарес був визнаний найкращим гравцем цього поєдинку.

Уругвай набрав максимум очок і посів 1 сходинку в групі А. Росія вийшла в 1/8 фіналу з 2 місця.