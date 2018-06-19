Росія – Єгипет: анонс матчу ЧС-2018

Збірні Росії та Єгипту зустрінуться у матчі другого туру чемпіонату світу-2018 у групі А. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Росія – Єгипет

19 червня, 21:00, Санкт-Петербург, стадіон "Крестовський"

Головний арбітр: Енріке Касерес (Парагвай)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Матч між збірними Росії та Єгипту має ключове значення у питанні виходу цих команд у плей-офф ЧС-2018. Для обох колективів поразка означає завершення чемпіонату світу-2018 – для росіян номінально, а для єгиптян – фактично. Нічия задовольнить росіян, адже у наступному турі Салаху і компанії знадобиться не просто перемога над Саудівською Аравією, а розгром з дуже великим рахунком. Наразі збірна Єгипту відстає від росіян на шість м'ячів.

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Господарі ЧС-2018 здивували крупною перемогою над Саудівською Аравією, однак її футбол залишив питання. Легендарного голкіпера збірної Данії Петера Шмейхеля не вразила гра збірної Росії в обороні, а нинішній тренер МЮ Жозе Моурінью застеріг росіян, нагадавши, що Єгипет кращий за Саудівську Аравію. Екс-хавбек Манчестер Юнайтед Андрій Канчельскіс заявив, що Саудівська Аравія грала, немов полонені, являючись командою рівня першого російського дивізіону.

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Єгиптяни у минулому матчі ЧС-2018 поступилися Уругваю, пропустивши гол на останній хвилині. Команда Ектора Купера зіграла саме так, як від неї очікували: самовіддано і дуже гарно організовано. Моменти уругвайців виникали лише після прояву реального топ-класу Кавані та Суареса, хоча забив захисник Хіменес. Свій головний атакуючий козир – Мохамеда Салаха – тренер у першому матчі приберіг, тому атака африканців хоч і була настирною, але малоефективною. Тепер же все зміниться.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Збірні Росії та Єгипту ще жодного разу в історії не зустрічались між собою.

2. На стадіоні Крестовський Росія провела три матчі, здобувши перемогу над Новою Зеландією, зігравши внічию з Іспанією та поступившись французам.

3. Збірна Єгипту провела вже сім матчів на чемпіонатах світу і ще жодного разу не перемогла.

4. Збірна Росії на чемпіонатах світу ніколи не виходила з групи і жодного разу не здобувала дві перемоги.

5. Мусульмани завершили святкування Рамадану, який суворим постом заважав арабським збірним на чемпіонаті світу-2018.

Кадрова ситуація

У збірній Росії точно не зіграє Алан Дзагоєв, який травмувався у матчі проти Саудівської Аравії. Втім, його більш, ніж успішно замінив Денис Черишев – після дублю у ворота саудитів, забивши один з голів шведою у дев'ятку, місце вихованця мадридського Реала в основі бачиться залізобетонним. Ще однією проблемою Станіслава Черчесова є участь у грі Юрія Жиркова: 34-річний латераль отримав пошкодження гомілки у матчі проти Саудівської Аравії, останніми днями тренуючись за індивідуальною програмою.

Алан Дзагоєв травмувався під час матчу ЧС-2018 Росія – Саудівська Аравія

Єгиптяни також не залишились без втрат. Захисник Ахмед Фатхі не зможе прийняти участь у матчі через пошкодження, отримане на тренуванні. Крім того, під питанням знаходиться участь опорника Хамеда, який отримав травму в матчі проти Уругваю. Натомість, до складу вже точно повернеться Мохамед Салах – у матчі проти Уругваю Ектор Купер вирішив не ризикувати головною зіркою, однак зараз Єгипет опинився перед питанням продовження участі на ЧС-2018. Сенс берегти здорового нападника надалі просто відсутній.

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Орієнтовні склади на матч Росія – Єгипет

Росія: Акінфєєв, Жирков, Ігнашевич, Кутєпов, Фернандес, Зобнін, Газінський, Черишев, Головін, Самедов, Смолов.

Єгипет: Ель-Шенаві, Абдель-Шафі, Хегазі, Габр, Ель-Мохамеді, Ель-Нені, Морсі, Трезеге, Саїд, Салах, Мохсен.

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Збірна Росії розгромом Саудівської Аравії створила оманливе враження топ-колективу. Втім, проблеми підопічних Станіслава Черчесова нікуди не зникли – це все та ж повільна, довго думаюча, неуважна та вікова команда. У грі проти Єгипту доведеться дуже багато бігати, при цьому не даючи супернику переводити дух – інакше його гравці відразу почнуть літати по російським тилам. Для потужного тиску потрібен якісний форвард, а як показав перший матч чемпіонату світу-2018, у неї з цим проблеми – Смолов провалився, а Дзюба хоч і вийшов на заміну шикарно, все ж давно не грає на топ-рівні.

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Єгипет за кількістю перспективних футболістів поступається росіянам, та й теж не є молодим колективом. Тим не менш, у африканців є два козири, якими можна бити Росію – височенна організація гри та наявність Мохамеда Салаха. Єгиптяни і з Уругваєм вибігали у контри при першій же можливості, а з форвардом Ліверпуля їх кількість та якість зростатиме на декілька порядків. Крім того, "фараони" банально краще мотивовані – для них це матч на виживання, в той час як росіяни триматимуть в голові можливість гри на нічию, а значить – можливість помилятися.

Михайло Юхимено, Футбол 24