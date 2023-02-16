Радість щодо повного позбавлення Росії єврокубкових очок за сезон 2022/23 виявилася передчасною.

Росія знайшла партнера для товариського матчу в березні

Раніше на низці джерел, зокрема на офіційному сайті УЄФА, у таблиці навпроти російського чемпіонату з'явився жирний "–", що давало надію на справедливе рішення. Союз європейських футбольних асоціацій лише зараз додав детальне пояснення, яке відверто розчаровує.

Країна-агресор таки отримає 4,333 бала для клубного коефіцієнта чоловічої асоціації та 1,750 для клубного коефіцієнта жіночої асоціації (найменші здобутки за останні 5 розіграшів). Просто їх нарахують у таблицю вже після завершення сезону 2022/23. Якщо росіян ще й раптом вирішать повернути у єврокубки, то вони задарма матимуть додаткові бали і кращі позиції у наступній кампанії.

Такі подарунки УЄФА виглядають абсурдно і цинічно. Українські клуби вже понад 9 років страждають і не можуть показувати свій максимум якраз через вторгнення Росії. У минулому сезоні наші чоловічі команди набрали навіть менше, ніж УЄФА подарує окупантам за ніщо – 4,2 проти 4,333. У нинішній кампанії вітчизняні клуби вже трохи перевершили результат (4,7), а Шахтар та СК Дніпро-1 ще продовжують боротьбу.

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