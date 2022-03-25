"Росія спокутуватиме провину поколіннями": президент Вереса – про допомогу клубу у війні й догравання УПЛ
Очільник рівненського клубу Іван Надєїн пороздумував на тему війни Росії проти України. Він переконаний, що перемога точно буде за нами.
"До останньої миті не думали, що Росія розпочне війну проти нас. Команда проводила хороші збори у Туреччині. Ми з нетерпінням чекали на відновлення сезону. Вірили, що повернемо великий футбол у Рівне і потішимо своїх вболівальників. Але все змінилося 24 лютого. Війна застала мою родину в самому епіцентрі подій – в Ірпені. З великими труднощами, але ми змогли виїхати з дітьми та дружиною. Віримо у ЗСУ. Про це я написав одразу, як прилетіли перші ракети. Сьогодні ми боремося за незалежність і майбутнє. Це історична битва. Мені здається, ми поки що не усвідомлюємо її значення повною мірою.
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Гравці? Усі на зв’язку. Кожен намагається бути корисним і чимось допомогти фронту та обороні. Зараз такий час, що будь-яка допомога важлива. Хтось допомагає збирати гуманітарну допомогу, хтось займається укріпленнями. Усі дуже хочуть повернутися до мирного життя. Скажу, що як клуб ми виконали усі контрактні зобов’язання перед гравцями й тренерами з моменту, коли почалася війна. Також намагаємося допомогти місту, ЗСУ. Ось нещодавно взяли участь в організації виїзду дітей та жінок до Болгарії. Будемо й надалі допомагати. Усіх, хто хвилюється, хочу заспокоїти: буде Україна, буде й Верес. А ми не сумніваємося у нашій перемозі, тож тримаймо стрій.
Догравання чемпіонату? Все залежить від ситуації на фронті й часу, коли Україна переможе. Це єдине, що усіх нас зараз хвилює. Не біда, якщо чемпіонат не дограємо. Потім надолужимо. Головне – викинути окупантів, цих військових злочинців, з нашої землі. Росія спокутуватиме свою провину поколіннями. А Україна, переконаний, отримає нове дихання. Ми швидко відбудуємо країну і станемо набагато сильнішими", – цитує Надєїна офіційний сайт клубу.
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