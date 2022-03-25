"До останньої миті не думали, що Росія розпочне війну проти нас. Команда проводила хороші збори у Туреччині. Ми з нетерпінням чекали на відновлення сезону. Вірили, що повернемо великий футбол у Рівне і потішимо своїх вболівальників. Але все змінилося 24 лютого. Війна застала мою родину в самому епіцентрі подій – в Ірпені. З великими труднощами, але ми змогли виїхати з дітьми та дружиною. Віримо у ЗСУ. Про це я написав одразу, як прилетіли перші ракети. Сьогодні ми боремося за незалежність і майбутнє. Це історична битва. Мені здається, ми поки що не усвідомлюємо її значення повною мірою.

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Гравці? Усі на зв’язку. Кожен намагається бути корисним і чимось допомогти фронту та обороні. Зараз такий час, що будь-яка допомога важлива. Хтось допомагає збирати гуманітарну допомогу, хтось займається укріпленнями. Усі дуже хочуть повернутися до мирного життя. Скажу, що як клуб ми виконали усі контрактні зобов’язання перед гравцями й тренерами з моменту, коли почалася війна. Також намагаємося допомогти місту, ЗСУ. Ось нещодавно взяли участь в організації виїзду дітей та жінок до Болгарії. Будемо й надалі допомагати. Усіх, хто хвилюється, хочу заспокоїти: буде Україна, буде й Верес. А ми не сумніваємося у нашій перемозі, тож тримаймо стрій.

Догравання чемпіонату? Все залежить від ситуації на фронті й часу, коли Україна переможе. Це єдине, що усіх нас зараз хвилює. Не біда, якщо чемпіонат не дограємо. Потім надолужимо. Головне – викинути окупантів, цих військових злочинців, з нашої землі. Росія спокутуватиме свою провину поколіннями. А Україна, переконаний, отримає нове дихання. Ми швидко відбудуємо країну і станемо набагато сильнішими", – цитує Надєїна офіційний сайт клубу.

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