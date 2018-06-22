Росія – Саудівська Аравія: як це було

Росія та Саудівська Аравія зіграли матч-відкриття чемпіонату світу-2018. Матч завершився перемогою росіян з рахунком 5:0.
Росія і Саудівська Аравія зіграли у першому матчі Чемпіонату світу з футболу 2018. Матч стартував о 18:00 за київським часом. Відзначимо, що у стартовому складі господарів турніру вийшов 38-річний захисник Сергій Ігнашевич.
Росія – Саудівська Аравія – відео голів
Росія: Акінфєєв – Фернандес, Кутепов, Ігнашевіч, Жирков – Газінський, Зобнін – Самєдов, Головін, Дзагоєв – Смолов
Росія розтрощила Саудівську Аравію у матчі-відкритті ЧС-2018
Саудівська Аравія: Аль-Маюф – Аль-Бурайк, Осама Хавсаві, Омар Хавсаві, Аль-Шахрані –Отайф, Аль-Фарай, Аль-Хассам, Аль-Давсарі – Аль-Шехрі, Аль-Шехлаві
Стартовий склад збірної Росії на матч-відкриття ЧС-2018 проти Саудівської Аравії
Стартовий склад збірної Саудівської Аравії на матч-відкриття ЧС-2018 проти Росії