toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Росія – Саудівська Аравія: як це було

14 червня 19:09 7199 Читать на русском
Росія – Саудівська Аравія: як це було
Росія – Саудівська Аравія: стартові склади на матч-відкриття Чемпіонату світу 2018

Росія та Саудівська Аравія зіграли матч-відкриття чемпіонату світу-2018. Матч завершився перемогою росіян з рахунком 5:0.

Росія і Саудівська Аравія зіграли у першому матчі Чемпіонату світу з футболу 2018. Матч стартував о 18:00 за київським часом. Відзначимо, що у стартовому складі господарів турніру вийшов 38-річний захисник Сергій Ігнашевич.

Росія – Саудівська Аравія – відео голів

Росія: Акінфєєв – Фернандес, Кутепов, Ігнашевіч, Жирков – Газінський, Зобнін – Самєдов, Головін, Дзагоєв – Смолов

Росія розтрощила Саудівську Аравію у матчі-відкритті ЧС-2018

Саудівська Аравія: Аль-Маюф – Аль-Бурайк, Осама Хавсаві, Омар Хавсаві, Аль-Шахрані –Отайф, Аль-Фарай, Аль-Хассам, Аль-Давсарі – Аль-Шехрі, Аль-Шехлаві

Стартовий склад збірної Росії на матч-відкриття ЧС-2018 проти Саудівської Аравії

Стартовий склад збірної Саудівської Аравії на матч-відкриття ЧС-2018 проти Росії

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Головне ЧС 2018 Росія Росія Росія - Саудівська Аравія Саудівська Аравія Саудівська Аравія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
0
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук