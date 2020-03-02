"Росія проти України – дуже принципове протистояння": Бангура пригадав рекордну премію в Динамо за приниження Спартака

Гвінейський нападник Ісмаель Бангура розповів про щедрість президента Динамо Ігоря Суркіса після перемоги над московським Спартаком (4:1) у кваліфікації Ліги чемпіонів 2008/09.

"Перед грою в Росії мені подзвонив Суркіс і сказав, що дуже хоче виграти цей матч. Я відповів: "Довіртеся мені, ми переможемо". Президент пояснив, що справа не у футболі, тут інше.

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Росія проти України – це особливе і дуже принципове протистояння. Коли згадую той матч, то мурахи йдуть по шкірі. Після перемоги над Спартаком отримав найбільшу премію в Динамо – 10 тисяч доларів. Такі ж преміальні були за перемоги над ПСЖ і Шахтарем", – розповів Бангура програмі ПроФутбол.

Нагадаємо, у кваліфікації Ліги чемпіонів 2008/09 Динамо двічі розгромило Спартак – 4:1 вдома та на виїзді.

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