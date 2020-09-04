Росія влипла у політичний скандал перед поєдинком із Сербією
Презентація поєдинку між Росією та Сербією вийшла досить провокативною та зачепила сербських уболівальників.
На розкладі матчів збірної Росії Федір Смолов зобразив орла, що збурило футбольну громадськість у Сербії напередодні очної зустрічі, повідомляє sport.blic.
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Справа в тому, що орел – символ Албанії, з якою серби мають напружені стосунки. Подібний жест вже траплявся на матчах збірної Сербії. Так, на матчі ЧС-2018 Джердан Шакірі зобразив орла під час святкування забитого голу сербам, чим спровокував грандіозний скандал. Російський футбольний союз вже вибачився за жест Смолова.
Зазначимо, що Росія впевнено перемогла Сербію в рамках Ліги націй (3:1) та очолила групу B1.
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