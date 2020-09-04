Презентація поєдинку між Росією та Сербією вийшла досить провокативною та зачепила сербських уболівальників.

На розкладі матчів збірної Росії Федір Смолов зобразив орла, що збурило футбольну громадськість у Сербії напередодні очної зустрічі, повідомляє sport.blic.

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Справа в тому, що орел – символ Албанії, з якою серби мають напружені стосунки. Подібний жест вже траплявся на матчах збірної Сербії. Так, на матчі ЧС-2018 Джердан Шакірі зобразив орла під час святкування забитого голу сербам, чим спровокував грандіозний скандал. Російський футбольний союз вже вибачився за жест Смолова.

Зазначимо, що Росія впевнено перемогла Сербію в рамках Ліги націй (3:1) та очолила групу B1.

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