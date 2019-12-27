Росія підтвердила подання апеляції на рішення WADA щодо дискваліфікації з чемпіонатів світу та Олімпійських ігор

Російське антидопінгове агентство (RUSADA) офіційно підтвердило подання апеляції щодо рішення WADA дискваліфікувати Росію від участі у міжнародних змаганнях.

Росія намагатиметься оскаржити рішення WADA щодо дискваліфікації російських спортсменів з міжнародних змагань, інформує офіційний сайт RUSADA.

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Раніше повідомлялось, що росіяни можуть оскаржити рішення впродовж 21 дня після винесення вироку. Окрім цього, представники Росії не зможуть обіймати керівні посади у спортивних федераціях та організаціях, а спортсмени мають можливість виступати під нейтральним прапором.

Причиною стало розслідування за даними з бази Московської антидопінгової лабораторії, в якій містяться результати досліджень за 2012-2015 роки. Незалежні експерти встановили, що в базу вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.

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