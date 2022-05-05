Росія планує втечу в Азійську конфедерацію – конвульсії агресора мають сумнівні перспективи
Окупанти перебирають відчайдушні варіанти для продовження виступів на міжнародній арені.
Російський футбольний союз розглядає варіант з приєднанням до Азійської футбольної конфедерації, стверджує Sky Sport Austria.
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2 травня УЄФА офіційно продовжив бан російських клубів та збірних до кінця сезону 2022/23. Значна частина країн Азії також засудили вторгнення Росії в Україну, проте там окупанти таки можуть вибити собі членство.
Навіть якщо це станеться, то російський футбол буде далеким від "ситих" європейських часів. Клубні турніри Азії і близько не мають призових рівня УЄФА, а топових легіонерів під таке не заманиш. Не слід забувати і про чемпіонати світу для збірних – там бан виписала ФІФА, яка навряд погодиться на поблажки росіянам після зміни регіону.
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