Російський футбольний союз розглядає варіант з приєднанням до Азійської футбольної конфедерації, стверджує Sky Sport Austria.

Росія хоче створити "аналог" Ліги чемпіонів – подробиці вбогої копії

2 травня УЄФА офіційно продовжив бан російських клубів та збірних до кінця сезону 2022/23. Значна частина країн Азії також засудили вторгнення Росії в Україну, проте там окупанти таки можуть вибити собі членство.

Навіть якщо це станеться, то російський футбол буде далеким від "ситих" європейських часів. Клубні турніри Азії і близько не мають призових рівня УЄФА, а топових легіонерів під таке не заманиш. Не слід забувати і про чемпіонати світу для збірних – там бан виписала ФІФА, яка навряд погодиться на поблажки росіянам після зміни регіону.

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