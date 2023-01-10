Спортивний арбітражний суд у Лозанні опублікував рішення про відхилення апеляції російського футбольного союзу (РФС) щодо рішень УЄФА та ФІФА.

Ще перед початком ЧС-2022 РФС опротестував у CAS усунення збірної Росії від плей-офф кваліфікації Мундіалю, але отримав пояснення лише зараз. Також російські клуби намагалися оскаржити дискваліфікацію з єврокубків, але прогнозовано отримали копняка під зад.

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У заяві на офіційному сайті Лозанського спортивного суду йдеться, що рішення ФІФА та УЄФА було розумним, пропорційним і, можливо, необхідним для забезпечення безпечної, спокійної та впорядкованої участі інших країн у міжнародних футбольних змаганнях.

"Справа не стільки у військовому конфлікті, скільки у надзвичайних та безпрецедентних наслідках, а саме: у повсюдному засудженні військового конфлікту, реакції спортивної спільноти на конфлікт, запровадженні санкцій та заборон на в'їзд до Росії", – йдеться у суддівському рішенні.

На користь рішення наводиться аргумент, що "присутність російських осіб може викликати протести і перерости в насильство". Тоді як УЄФА та ФІФА бажають уникнути подібних ситуацій.

Нагадаємо, російські клуби і збірні усіх вікових категорії відсторонені від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА після початку повномасштабної війни в Україні.

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