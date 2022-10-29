Збірна терористів та окупантів все ж зуміла домовитись з "провідною" світовою збірною для проведення товариського матчу.

Поєдинок з боснійцями, який мав відбутись 19 листопада, найімовірніше, буде незабаром скасований. Тож росіяни були змушені шукати іншого суперника.

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Терористам вдалось домовитись зі збірною Таджикистану, яка йде 108 у рейтингу ФІФА. Про гру окупанти повідомили офіційно. Зустріч повинна відбутись 17 листопада у місті Душанбе на Центральному республіканському стадіоні. Раніше між собою ці збірні не грали.

З початку повномасштабного вторгнення, яке триває вже понад 8 місяців, російський футбол зазнав ізоляції. Збірна терористів за цей час провела лишень одну гру – перемогла "надпотужний" Киргизстан у спарингу з рахунком 2:1.

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