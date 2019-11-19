Росія може втратити місце на Євро-2020, Санкт-Петербург – право на проведення матчів, – Daily Mail

Збірна Росії ризикує зіткнутися із серйозними проблемами через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства.

Росіян можуть відсторонити від участі в спортивних змаганнях і позбавити права бути господарем турнірів, стверджує Daily Mail.

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Такі санкції можуть спіткати збірну Росії, якщо буде доведена підробка документів московською лабораторією Російського антидопінгового агентства (РУСАДА). На початку грудня виконком ВАДА розгляне рекомендації незалежного комітету, який радитиме відкликати ліцензію національної організації.

Якщо Спортивний арбітражний суд відхилить апеляцію Росію і затвердить санкції, то "сборная" може знов втратити місце на Олімпіаді та на чемпіонаті Європи-2020. Натомість пітерська Газпром Арена не зможе прийняти матчі континентального форуму, зокрема, й один із чвертьфіналів.

Нагадаємо, що збірна Росії гарантувала собі вихід на Євро, достроково посівши 2-ге місце в групі I кваліфікації.

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