Російський футбольний союз готується пробити чергове дно. Схоже, що виключення тамтешніх клубів та збірних з усіх турнірів їм здалося замало.

У четвер, 31 березня, в Катарі відбудеться засідання Конгресу ФІФА, приурочене майбутньому чемпіонату світу на території країни. На ньому, найімовірніше, розглянуть питання щодо призупинення членства чи виключення Російського футбольного союзу. Можливі два варіанти – дискваліфікація на два роки, або безстрокове відсторонення.

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Не виключено, що у випадку дискваліфікації росіяни замість членства в УЄФА вирішать приєднатися до АФК – Азійської конфедерації футболу. Про це повідомив російський журналіст Нобель Арустамян у Telegram.

Він наводить приклад Ізраїлю, який у 1972 році через конфлікт з низкою держав Азії став членом УЄФА та досі грає у європейській кваліфікації.

Як відомо, низка європейських збірних відмовилися виходити з агресорами на футбольне поле, а от в Азії такого тиску на них поки немає. Якщо збочені фантазії росіян таки втіляться в реальність, то зовсім скоро замість протистоянь з топ-збірними Європи вони спробують бодай не програти умовним Монголії, Бангладеш та Сирії, а замість чемпіонатів Європи будуть грати у кваліфікації Кубка Азії.

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