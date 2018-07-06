Росія – Хорватія: анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

Росія і Хорватія зійдуться за право вийти у півфінал чемпіонату світу-2018. "Футбол 24" представляє анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2018.

7 липня, 21:00, Сочі, стадіон Фішт

Головний арбітр: Сандро Річчі (Бразилія)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Росія – Хорватія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

В заключному поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 зійдуться Росія та Хорватія. За підсумками 4-х зіграних поєдинків ці команди є одними з найрезультативніших на турнірі. У Росії 9 забитих голів, у Хорватії – 8. 9 м'ячів також в активі Англії, а лідирує Бельгія, яка змогла забити у ворота суперників одразу 12 голів. Таким чином вболівальники цілком можуть очікувати у даній грі результативного футболу.

В той же час Хорватія на Мундіалі пропустила лише 2 голи (з них один – з пенальті). Менше лише у Бразилії та Уругваю (по одному). В пасиві команди Черчесова 5 пропущених голів, що є достатньо посереднім показником.

І Росія, і Хорватія стоять на порозі унікального досягнення – виходу до півфіналу чемпіонату світу. Хорватії подібне вдалось лише один раз – у 1998 році. Збірна Росії лише на цьому Мундіалі вперше у своїй історії вишла в 1/4 фіналу, вже переписавши історію. Проте немає жодних сумнівів, що на домашньому стадіоні в Сочі росіяни зроблять все можливе для виходу до наступної стадії.

На шляху до чвертьфіналу збірна Росії посіла 2 місце у групі А, поступившись лише Уругваю. В 1/8 фіналу господарі Мундіалю сенсаційно здолали Іспанію в серії післяматчевих пенальті. Героєм поєдинку став Ігор Акінфєєв, який парирував два 11-метрові удари.

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Хорватія у свою чергу впевнено виграла групу D, вигравши всі 3 матчі у Нігерії, Аргентини та Ісландії. В 1/8 фіналу "картаті" також в серії пенальті здолали Данію. І тут героєм став голкіпер Даніель Субашич, який відбив одразу 3 удари суперників.

Кадри

Наставник збірної Хорватії Златко Даліч зможе розраховувати на всіх футболістів, крім Ніколи Калініча, якого відправив додому ще після першого поєдинку на Мундіалі за відмову вийти на заміну.

У Росії точно не зіграє Юрій Жирков, який займається за індивідуальною програмою після травми, отриманої у поєдинку проти Іспанії. Також під питанням участь Дзагоєва, який все ще остаточно не залікував пошкодження, якого зазнав ще в матчі 1 туру проти Саудівської Аравії.

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Дискваліфікованих гравців немає як у Росії, так і у Хорватії.

Цікаві факти

– Росія вперше у своїй історії вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату світу (без урахування СРСР);

– Хорватія може вийти у півфінал вдруге в історії;

– команди між собою провели 3 матчі – одного разу перемогу здобули хорвати, ще 2 поєдинки завершились унічию.

Орієнтовні склади

Росія: Акінфєєв – Фернандес, Кутєпов, Ігнашевіч, Гранат, Кудряшов – Зобнін, Кузяєв – Головін, Черишев – Дзюба

Хорватія: Субашич – Стрініч, Віда, Ловрен, Врсалько – Ракітіч, Брозовіч, Модріч – Перішіч, Ребіч, Манджукіч

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Для обох команд вихід до 1/4 фіналу – вже досягнення, особливо для росіян. В той же час як мінімум хорвати своєю грою заслуговують більшого. Не варто забувати, що на шляху до 1/4 фіналу Хорватія розгромила Аргентину, а також здолала міцні Нігерію, Ісландію та Данію. У Росії серед вагомих суперників варто згадати лише Уругвай та Іспанію.

Звісно, за росіян будуть вболівати трибуни, але майстерність гравців "картатих" все ж вища. Ризикнемо спрогнозувати мінімальну перемогу підопічних Златко Даліча в основний час.