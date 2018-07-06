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Росія – Хорватія: анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

7 липня 08:30 11 Читать на русском
Росія – Хорватія: анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2018
Росія – Хорватія: анонс матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018

Росія і Хорватія зійдуться за право вийти у півфінал чемпіонату світу-2018. "Футбол 24" представляє анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2018.

7 липня, 21:00, Сочі, стадіон Фішт

Головний арбітр: Сандро Річчі (Бразилія)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Росія – Хорватія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

В заключному поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 зійдуться Росія та Хорватія. За підсумками 4-х зіграних поєдинків ці команди є одними з найрезультативніших на турнірі. У Росії 9 забитих голів, у Хорватії – 8. 9 м'ячів також в активі Англії, а лідирує Бельгія, яка змогла забити у ворота суперників одразу 12 голів. Таким чином вболівальники цілком можуть очікувати у даній грі результативного футболу.

Збірна Росії

В той же час Хорватія на Мундіалі пропустила лише 2 голи (з них один – з пенальті). Менше лише у Бразилії та Уругваю (по одному). В пасиві команди Черчесова 5 пропущених голів, що є достатньо посереднім показником.

І Росія, і Хорватія стоять на порозі унікального досягнення – виходу до півфіналу чемпіонату світу. Хорватії подібне вдалось лише один раз – у 1998 році. Збірна Росії лише на цьому Мундіалі вперше у своїй історії вишла в 1/4 фіналу, вже переписавши історію. Проте немає жодних сумнівів, що на домашньому стадіоні в Сочі росіяни зроблять все можливе для виходу до наступної стадії.

Збірна Хорватії

На шляху до чвертьфіналу збірна Росії посіла 2 місце у групі А, поступившись лише Уругваю. В 1/8 фіналу господарі Мундіалю сенсаційно здолали Іспанію в серії післяматчевих пенальті. Героєм поєдинку став Ігор Акінфєєв, який парирував два 11-метрові удари.

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Хорватія у свою чергу впевнено виграла групу D, вигравши всі 3 матчі у Нігерії, Аргентини та Ісландії. В 1/8 фіналу "картаті" також в серії пенальті здолали Данію. І тут героєм став голкіпер Даніель Субашич, який відбив одразу 3 удари суперників.

Кадри

Наставник збірної Хорватії Златко Даліч зможе розраховувати на всіх футболістів, крім Ніколи Калініча, якого відправив додому ще після першого поєдинку на Мундіалі за відмову вийти на заміну.

Збірна Хорватії

У Росії точно не зіграє Юрій Жирков, який займається за індивідуальною програмою після травми, отриманої у поєдинку проти Іспанії. Також під питанням участь Дзагоєва, який все ще остаточно не залікував пошкодження, якого зазнав ще в матчі 1 туру проти Саудівської Аравії.

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Дискваліфікованих гравців немає як у Росії, так і у Хорватії.

Цікаві факти

– Росія вперше у своїй історії вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату світу (без урахування СРСР);

– Хорватія може вийти у півфінал вдруге в історії;

– команди між собою провели 3 матчі – одного разу перемогу здобули хорвати, ще 2 поєдинки завершились унічию.

Збірна Росії

Орієнтовні склади

Росія: Акінфєєв – Фернандес, Кутєпов, Ігнашевіч, Гранат, Кудряшов – Зобнін, Кузяєв – Головін, Черишев – Дзюба

Хорватія: Субашич – Стрініч, Віда, Ловрен, Врсалько – Ракітіч, Брозовіч, Модріч – Перішіч, Ребіч, Манджукіч

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Для обох команд вихід до 1/4 фіналу – вже досягнення, особливо для росіян. В той же час як мінімум хорвати своєю грою заслуговують більшого. Не варто забувати, що на шляху до 1/4 фіналу Хорватія розгромила Аргентину, а також здолала міцні Нігерію, Ісландію та Данію. У Росії серед вагомих суперників варто згадати лише Уругвай та Іспанію.

Звісно, за росіян будуть вболівати трибуни, але майстерність гравців "картатих" все ж вища. Ризикнемо спрогнозувати мінімальну перемогу підопічних Златко Даліча в основний час.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
до матчу
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Хорватія
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