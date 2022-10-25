"Сьогодні посіпаки головного російського терориста путіна доповіли йому, що готові включити клуби з тимчасово окупованих регіонів України в чемпіонат рф. Вороги атакують український футбол як ззовні, так і зсередини. Ми даємо їм потужний опір! УАФ направляє негайне звернення до ФІФА та УЄФА із вимогою застосувати найсуворіші санкції стосовно рфс. А саме, ми будемо вимагати виключення рфс з УЄФА та ФІФА за грубе порушення статутів цих організацій. Це перше.

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Друге. Паралельно, опрацьовуючи значну кількість питань, пов’язаних із підготовкою до ЧС-2030, у спілкуванні з колегами постійно акцентую увагу на долі наших тимчасово окупованих терористами містах. Усі вони завдяки героїзму ЗСУ скоро будуть деокуповані, а діти, що проживають в Криму, Донецьку, Херсоні, Луганську після звільнення обов'язково повинні бути залучені до заходів чемпіонату світу.

І тому, в рамках роботи над заявкою ЧС, мною ухвалене рішення про надання регіональним підрозділам УАФ усіх тимчасово окупованих областей та Криму спеціального статусу. Вони розпочинають роботу над комплексним планом заходів з інтеграції дітей ТОТ у футбольне життя за українським порядком денним. І він передбачатиме оперативне відновлення вже на деокупованих територіях центрів розвитку, спортивних академій, дитячих шкіл, відновлення турнірів та чемпіонатів.

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Ще одне важливе питання – це відновлення футбольної інфраструктури наших міст та Криму після деокупації та залучення ії також до заходів майбутнього ЧС. Знову висловлюю величезну подяку Президенту України Володимиру Зеленському за допомогу у відновленні футбольного життя в нашій державі і вірю, що за його підтримки ми успішно реалізуємо і цю мету!

Головне ж завдання, яке я ставлю перед собою і нашою командою, аби діти з усієї України у міжнародно визнаних її кордонах мали однакові можливості стати учасниками історичного чемпіонату світу. А моя особиста мрія, щоб у складі національної збірної в матчах ЧС-2030 зіграли найталановитіші представники з Криму, Донбасу, Херсону… Вірю, що свято ЧС торкнеться кожного українця на всіх без виключення українських територіях: від Карпат до Донбасу, і від Києва до Криму! Слава Україні! Слава ЗСУ!" – написав Павелко у Facebook.

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