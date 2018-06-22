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Росія – Єгипет: післяматчева прес-конференція Ектора Купера

20 червня 00:13 642 Читать на русском
Росія – Єгипет: післяматчева прес-конференція Ектора Купера
Ектор Купер / фото: ТАСС

Головний тренер збірної Єгипту Ектор Купер поділився враженнями після матчу групового етапу ЧС-2018 проти команди Росії.

"Не думаю, що нам не вистачило концентрації. Просто часто помилялися. Перший тайм ми провели на хорошому рівні, але 10-15 хвилин у другому таймі ми грали дуже погано. Це і зумовило результат зустрічі. У нас були шанси на взяття воріт збірної Росії, але ми ними не скористалися. При таких розкладах перемогти було складно.

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Чи варто мені залишатися на посту головного тренера? Це залежить не тільки від мене. Якщо мною будуть незадоволені, я сам піду. У нас поки що є шанс, нехай і примарний. І треба за нього чіплятися.

Важливість Салаха для збірної не піддається сумніву. Сьогодні він відчував себе добре, але у нього не все виходило. Він ще покаже себе.

Порівняти Уругвай і Росію? Буде потрібно дуже багато часу для такого порівняння. Росіяни багато бігають і добре пересуваються по полю, закривають вільні зони. Але поки складно сказати, як далеко збірна Росії пройде на цьому ЧС", – цитує Купера Sport24.

ЧС-2018 2 тур

Росія - Єгипет: Вівторок 19 червня 2018

Росія
Матч завершено
3 : 1
Єгипет
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