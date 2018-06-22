Росія – Єгипет: Дзагоєв пропустить матч

Один з лідерів збірної Росії не зіграє в матчі 2 туру ЧС-2018 проти Єгипту. Півзахисник навіть не полетів з командою у Санкт-Петербург.

Росія в матчі 2 туру чемпіонату-світу 2018 змушена обійтись без Алана Дзагоєва. 28-річний хавбек не вирушив у складі команди у Санкт-Петербург та залишився відновлюватись у Москві, повідомляє офіційний твіттер збірної Росії.

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Подальший стан гравця буде визначений після повернення команди. Тоді ж і буде прийнято рішення щодо можливості участі Дзагоєва у матчі 3 туру ЧС проти Уругваю.

Нагадаємо, Дзагоєв отримав травму в матчі-відкриття ЧС-2018 проти Саудівської Аравії. Після першого туру Росія та Уругвай лідирують в групі А, набравши по 3 очки.

До слова, лідер збірної Єгипту Мохамед Салах готовий зіграти проти Росії.