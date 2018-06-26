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Росія – Уругвай: Муслера провів 100 матч за збірну

25 червня 22:38 350 Читать на русском
Росія – Уругвай: Муслера провів 100 матч за збірну
Фернандо Муслера / фото: ФІФА

Матч групового раунду ЧС-2018 проти Росії став ювілейним для голкіпера збірної Уругваю Фернандо Муслери.

Воротар збірної Уругваю Фернандо Муслера провів сьогодні свій 100-й матч за національну команду, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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Муслера став 7-м гравцем в історії уругвайської збірної, кому підкорилася позначка в 100 матчів. До речі, Луїс Суарес провів 100 поєдинок за національну команді у попередній грі на ЧС-2018 проти Саудівської Аравії.

Збірна Уругваю обіграла команду Росії і з першого місця проходить в 1/8 фіналу ЧС-2018.

ЧС-2018 3 тур

Уругвай - Росія: Понеділок 25 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
3 : 0
Росія
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Теги
ЧС 2018 Уругвай Уругвай Уругвай - Росія Фернандо Муслера Фернандо Муслера
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