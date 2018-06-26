Росія – Уругвай: Муслера провів 100 матч за збірну

Матч групового раунду ЧС-2018 проти Росії став ювілейним для голкіпера збірної Уругваю Фернандо Муслери.

Воротар збірної Уругваю Фернандо Муслера провів сьогодні свій 100-й матч за національну команду, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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Муслера став 7-м гравцем в історії уругвайської збірної, кому підкорилася позначка в 100 матчів. До речі, Луїс Суарес провів 100 поєдинок за національну команді у попередній грі на ЧС-2018 проти Саудівської Аравії.

Збірна Уругваю обіграла команду Росії і з першого місця проходить в 1/8 фіналу ЧС-2018.