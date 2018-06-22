Росія – Саудівська Аравія: втретє в історії ЧС розпочався забитим голом головою

Цікаве досягнення у півзахисника збірної Росії Юрія Газінського у матчі-відкритті чемпіонату світу-2018 проти Саудівської Аравії.

Газінський став лише третім гравцем в історії Мундіалю, якому вдалось забити перший гол головою у матчі-відкритті, повідомляє MisterChip.

На 12-й хвилині Юрій завдав результативного удару головою у ворота Саудівської Аравії після передачі хавбека Олександра Головіна.

Росія – Саудівська Аравія – відео голів

Раніше таке досягнення підкорялось гравцю Камеруна Франсуа Омам-Біїку в 1990 році у матчі проти Аргентини та французу Бернару Лякомбу в 1978-му у матчі проти Італії.