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Росія – Саудівська Аравія: втретє в історії ЧС розпочався забитим голом головою

14 червня 19:14 1723 Читать на русском
Росія – Саудівська Аравія: втретє в історії ЧС розпочався забитим голом головою
Збірна Росії / фото із соцмереж

Цікаве досягнення у півзахисника збірної Росії Юрія Газінського у матчі-відкритті чемпіонату світу-2018 проти Саудівської Аравії.

Газінський став лише третім гравцем в історії Мундіалю, якому вдалось забити перший гол головою у матчі-відкритті, повідомляє MisterChip.

На 12-й хвилині Юрій завдав результативного удару головою у ворота Саудівської Аравії після передачі хавбека Олександра Головіна.

Росія – Саудівська Аравія – відео голів

Раніше таке досягнення підкорялось гравцю Камеруна Франсуа Омам-Біїку в 1990 році у матчі проти Аргентини та французу Бернару Лякомбу в 1978-му у матчі проти Італії.

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Головне ЧС 2018 Росія Росія Росія - Саудівська Аравія Юрій Газінський Юрій Газінський
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