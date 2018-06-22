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Росія – Саудівська Аравія: названі винуватці фіаско у дебюті ЧС-2018, їх обіцяють покарати

15 червня 14:48 2259 Читать на русском
Росія – Саудівська Аравія: названі винуватці фіаско у дебюті ЧС-2018, їх обіцяють покарати
Саудівська Аравія програла Росії з ганьбою на Чемпіонаті світу 2018

Президент Федерації футболу Саудівської Аравії Адель Іззат зізнався, що не залишить розгромного фіаско від Росії в матчі 1 туру Чемпіонату світу 2018 без уваги.

"Ми дуже засмучені поразкою від Росії. Це абсолютно незадовільний результат, оскільки він не відповідає рівню нашої підготовки. Кілька гравців отримають покарання – воротар Абдаллах Аль-Маюф, нападник Мохаммад Аль-Сахлаві і захисник Омар Хавсаві", – сказав чиновник.

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Аравійці закладали одним із завдань підготовчої програми подолання страху перед сильними командами при грі на їх території. У товариських матчах проти Німеччини та Італії команда Хуана Піцці виглядала гідно, але раптово повністю розвалилась у матчі-відкритті ЧС-2018.

"Вони очорнили моє обличчя. Я зазнав повного провалу. І це потенціал гравців, для підготовки яких ми уклали контракт з найкращою командою тренерів. Однак, на жаль, це все, на що виявилося здатне це покоління", – цитує Тасс розпач голови Національного комітету зі спорту Аль аш-Шейха.

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ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Росія - Саудівська Аравія Саудівська Аравія Саудівська Аравія Абдулла Аль-Маюф Абдулла Аль-Маюф Омар Хавсаві Омар Хавсаві Мохаммад Аль-Сахлаві Мохаммад Аль-Сахлаві
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