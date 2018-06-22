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Росія – Саудівська Аравія: на матчі були присутні 78 тисяч глядачів

14 червня 22:25 2121 Читать на русском
Росія – Саудівська Аравія: на матчі були присутні 78 тисяч глядачів
Росія – Саудівська Аравія – 5:0

Матч-відкриття ЧС-2018 між Росією та Саудівською Аравією відвідали 78 тисяч глядачів.

Матч-відкриття ЧС-2018 Росія – Саудівська Аравія (5:0) відвідали 78 тисяч вболівальників, повідомляє Sports.ru.

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Матч відбувався в Москві на стадіоні Лужники, максимальна місткість якого – 81 тисяча вболівальників.

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 Росія - Саудівська Аравія Лужники
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